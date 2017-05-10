الجيش المصري يعلن عن تدمير مواد متفجرة على الحدود الشرقية

أعلن الجيش المصري اكتشاف وتدمير كمية كبيرة من المواد المتفجرة في مدينة رفح بشمال سيناء، شرق البلاد، بالإضافة إلى تدمير خندق كان يستغله المسلحون في الاختباء.

© AP Photo/ File نائب مصري: الإرهابيون ينقلون نشاطهم للمحافظات بعد هزيمتهم في سيناء

القاهرة — سبوتنيك. وقال الناطق باسم القوات المسلحة المصرية العميد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان، اليوم الأربعاء، إن قوات "إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تمكنت من اكتشاف وتدمير كمية كبيرة من المواد المتفجرة".

وأضاف أنه "استمرارا لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط البؤر الإرهابية بشمال سيناء، وبناء على معلومات مؤكدة، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني من اكتشاف وتدمير كمية كبيرة من المواد المتفجرة التي تستخدمها العناصر التكفيرية في تصنيع العبوات الناسفة غرب مدينة رفح".

وأشار إلى أن الجيش "دمر وكرا مجهزا بخندق طوله (600) متر، كان التكفيريون يستغلونه في الاختباء والتمركز".