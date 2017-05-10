التويجري يكشف موعد تقديم الدعم لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط في السعودية

وأشار التويجري في حوار مع شبكة "بلومبرغ"، إلى أن أكثر من 11 مليون مواطن طلبوا الحصول على الدعم، إلا أن العدد الفعلي للمستحقين مازال العمل جاري على تحديده.
وأضاف نائب وزير الاقتصاد والتخطيط "توجيهات ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هي أن نكون أسخياء قدر الإمكان وتغطية أكبر قدر ممكن".
وتوقع التويجري أن يلجأ مكتب إدارة الدين بوزارة المالية مجددا للسوق من أجل الاقتراض في الربع الأخير من العام الجاري.
ولفت التويجري إلى أن حجم السندات سيعتمد على ظروف السوق ورغبة المستثمرين، لكنه قد يصل إلى 10 مليار دولار.
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