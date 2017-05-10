ميلادينوف يصل قطاع غزة لبحث أزمة الكهرباء

وصل منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف والوفد المرافق له إلى قطاع غزة عبر معبر "إيرز" شمال القطاع، اليوم الأربعاء.

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن زيارة ملادينوف تأتي في إطار العمل على حل أزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن "ميلادينوف قام بعدد من الزيارات إلى رام الله وقطاع غزة خلال الأيام الماضية".

وفي سياق متصل، قالت الإذاعة الإسرائيلة "ريشت بيت"، بأن منسق عام شؤون المناطق يوآف مردخاي أبلغ المبعوث الأممي أن "إسرائيل لا تنوي تحمل أعباء كهرباء قطاع غزة، وأنها اقتطعت فاتورة الكهرباء من أموال الضرائب الفلسطينية عن الشهر الماضي".

وطالب مردخاي، بحسب ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية، بالحصول على التزامات أطراف دولية لدفع فاتورة كهرباء القطاع، بينما قال ميلادينوف إنه يتوجب أن يكون هنالك التزام من السلطة الفلسطينية و"حماس" بالحفاظ على رفاهية سكان القطاع.

الجدير بالذكر أن قطاع غزة يعاني من استمرار انقطاع التيار الكهربائي، وتفاقمت الأزمة في الفترة الأخيرة بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.

وكانت شركة الكهرباء في غزة أعلنت عن عدم قدرتها على الاستمرار في العمل بسبب عدم توفر الوقود، حيث وصلت عدد ساعات وصول الكهرباء إلى سكان قطاع غزة في بعض المناطق إلى 4 ساعات وصل مقابل 12 ساعة قطع.