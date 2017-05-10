"غضب الفرات" تعلن انطلاق الحملة الرابعة لتحرير الرقّة السورية

أعلنت غرفة عمليات "غضب الفرات"، اليوم الأربعاء، بدء الحملة الرابعة لتحرير مدينة الرقة من يد تنظيم "داعش" الإرهابي، والتي تستهدف تحرير القرى المتبقية حول المدينة، تمهيداً لمعركة تحرير المدينة نفسها.

القاهرة — سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الغرفة:

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تقدمت قواتنا في الساعة الثامنة عشرة من يوم التاسع من أيار (مايو) لمسافة تقدر بسبعة كيلومترات، محررةً قريتي الجلاء وميسلون والكثير من المزارع التابعة لها، وستستمر قواتنا بالتقدم نحو المدينة لتضييق الطوق والحصار على العدو ونقل الاشتباكات إلى أطراف المدينة.

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" قد أعلنت، يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، انطلاق عملية "غضب الفرات" لتحرير مدينة الرقة، أحد أهم معاقل "داعش" في سوريا، وعاصمته المزعومة.

ويعقد مسؤولون من الدول الرئيسية في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، في سوريا والعراق، اجتماعا في كوبنهاغن، اليوم الأربعاء، لتقييم الخطوات التالية للحملة العسكرية مع انهيار التنظيم.