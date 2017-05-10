من آسيا وأوروبا والجوار...ربع مليون شخص دخل سوريا خلال 2017

وصل عدد القادمين إلى سوريا عبر المعابر الحدودية المختلفة "برا، وبحرا، وجوا" حوالي 256 ألف قادم من العرب والأجانب، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2017.

كشفت مديرية التخطيط والإحصاء والعلاقات الدولية في وزارة السياحة السورية عن أن عدد القادمين إلى سوريا زاد بنسبة مقدارها 41% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016.

كما ذكرت الوزارة، بحسب صحيفة "البعث" السورية، زيادة نسبة الأوروبيين +40%، ومن دول آسيا +208 %، ومن دول الجوار "العراق ولبنان" بنسبة 41 %.

وحسب وزارة السياحة، لوحظت زيادة في بعض الجنسيات وفق الآتي: العراقية 176 %، والكويتية 120 %، والباكستانية 420%، والهندية 408 %، والنرويجية 85 %، والهولندية 56 %.

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