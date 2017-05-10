الدول الضامنة غير معنية بمراقبة مناطق خفض التوتر

كشف مصدر في الخارجية الروسية لصحيفة "إزفيستيا" الروسية بأن الخارجية تقترح بأن يراقب مناطق خفض التوتر في سوريا التي تم الاتفاق عليها في اجتماع أستانا الأخير، طرف رابع.

حيث ينبغي وجود قوات من خارج الدول الثلاث الضامنة للاتفاقية (روسيا-إيران-تركيا)، وينبغي لهذه القوات المحافظة على الهدنة.

من جهة أخرى أوضح بعض الدبلوماسيين الروس أن مهمة هذه القوات هو حفظ الأمن، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض العنف في البلاد ومنع التصعيد في البلاد.

كما وأضاف المصدر أن الطرف الرابع ليس الأمم المتحدة.

اشترك في حساب فيسبوك لدينا لمتابعة أهم الأحداث العالمية والإقليمية.