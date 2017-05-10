تحرير كامل مدينة الطبقة وسد الفرات

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" تحرير كامل مدينة الطبقة، في محافظة الرقة، وسد الفرات من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.

أعلنت غرفة عمليات "غضب الفرات" في بيان لها اليوم "تمكن مقاتلونا من تحرير مدينة الطبقة وسد الفرات بالكامل من عناصر التنظيم الإرهابي".

وأعلنت غرفة عمليات "غضب الفرات" في وقت سابق من اليوم، بدء الحملة الرابعة لتحرير مدينة الرقة من يد تنظيم "داعش" الإرهابي والتي تستهدف تحرير القرى المتبقية حول المدينة تمهيداً لمعركة تحرير المدينة نفسها.

وتقع مدينة الطبقة على نحو 40 كيلومتراً إلى الغرب من محافظة الرقة. وتعتبر "قوات سوريا الديمقراطية" تحالفاً يضم مقاتلين من الأكراد والعرب.

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية"، قد أعلنت قبل حوالي 9 أيام، عن استعادتها لمدينة الطبقة القديمة بمحافظة الرقة السورية بالكامل من يد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت حينها في بيان لها، "تمكن مقاتلونا، من الانتهاء من تحرير الطبقة القديمة بشكل كامل، والبدء بعملية التمشيط".

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