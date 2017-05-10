الملك الأردني يستقبل رئيس مؤسسة "هالو ترست" لإزالة الألغام

استقبل الملك الأردني عبد اللـه الثاني، في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "هالو ترست" العالمية لإزالة الألغام، اللواء جيمس كوان.

وتطرق اللقاء، بحسب وكالة "بترا" الأردنية، الذي حضره الأمير مرعد بن رعد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل، إلى التجربة الأردنية الرائدة في تطهير جميع حقول الألغام المعروفة في المملكة، لتكون أول دولة شرق أوسطية أكملت مهمتها في هذا المجال في عام 2012.

كما تناول اللقاء الدور الإنساني لمؤسسة "هالو ترست"، التي تعد من أكبر المؤسسات في العالم في إزالة وتنظيف حقول الألغام في العديد من الدول.

وأعرب اللواء كوان عن تقدير المؤسسة للجهود التي يبذلها الأردن في مجال إزالة الألغام، لافتاً إلى أن المؤسسة تعتمد المملكة كمركز إقليمي للتدريب الفني.

يشار إلى أن الأردن يعتبر من أوائل الدول الموقعة على معاهدة "أوتوا" لحظر الألغام المضادة للأشخاص عام 1998.

اشترك في حساب فيسبوك لدينا لمتابعة أهم الأحداث العالمية والإقليمية.