قوات عراقية تحرر مئات المدنيين خلال معارك بالموصل القديمة

وتوجهت قوات عراقية دربتها الولايات المتحدة على حرب المدن هجومها إلى شارعين متقاطعين في قلب المدينة القديمة بهدف عزل المتشددين في أربعة جيوب. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وعبرت الأمم المتحدة ،اليوم السبت، عن قلقها من ارتفاع عدد القتلى المدنيين في المدينة القديمة المكتظة بالسكان وقالت إن ما يصل إلى 12 مدنيا قتلوا فيما أصيب المئات أمس الجمعة.

© REUTERS/ ERIK DE CASTRO ارتفاع حصيلة قتلى تفجيري سوق المثنى شرقي الموصل

وتتطلع السلطات العراقية إلى إعلان النصر على تنظيم "داعش" في المدينة الواقعة في شمال البلاد في عطلة عيد الفطر.

وذكر مراسل لوكالة "رويترز" من موقع قريب من جبهة القتال الأمامية إن طائرات هليكوبتر تقدم الدعم للهجوم البري بقصف تحصينات المتشددين في المدينة القديمة.

ويفتح تقدم القوات الحكومية ممرات للهروب للمدنيين المحاصرين في مناطق خاضعة لسيطرة "داعش".

وخرجت أسر بأعداد قليلة ولكن متواصلة ،اليوم السبت، يحمل بعضهم أطفالا مصابين أو يعانون من سوء التغذية. وقالت إحدى الأمهات "طفلي لم يتناول إلا الخبز والماء على مدى الأيام الثمانية الماضية".

ووصل 100 مدني على الأقل إلى منطقة آمنة تسيطر عليها القوات العراقية غربي المدينة القديمة خلال 20 دقيقة وقد بدا عليهم التعب والجوع والخوف. ووزع عليهم الجنود الماء والطعام.

ولا يزال أكثر من 100 ألف مدني يعتقد أن نصفهم من الأطفال محاصرين في بيوت عتيقة في المدينة القديمة في ظل نقص في إمدادات الغذاء والماء والرعاية الطبية.