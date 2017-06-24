9 قتلى و22 جريحا بانفجار سيارة مفخخة في بلدة الدانا بريف إدلب

© Sputnik. Nour Melhem خروج الدفعة السابعة من مسلحي حي الوعر إلى أدلب وبحسب ما نقلته وكالة (سانا) الإخبارية السورية، فإن التنظيم الإرهابي أطلق خلال الـ24 ساعة الماضية عدة قذائف هاون نحو حي القصور ومحيطه في المدينة.





وأضاف بأن الاعتداءات الإرهابية خلفت كذلك أضرارا مادية في بعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.





وبحسب وكالة الأخبار السورية الرسمية فإن الأحياء السكنية في مدينة دير الزور تتعرض لهجمات إرهابية عنيفة من قبل تنظيم «داعش» الإرهابي بالتزامن مع قصفه بالقذائف والقنابل «في محاولة يائسة للنيل من صمود الأهالي ومواقفهم الداعمة للجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب».