مصر: القبض على ٦ إرهابيين خططوا لتنفيذ هجوم انتحاري مزدوج

وأشار البيان إلى أنه "كشفت معلومات الأجهزة الأمنية اضطلاع كوادر البؤرة المتورطة فى تنفيذ تلك الحوادث والثابت اتخاذهم من بعض المناطق الصحراوية والنائية أماكن لتمركزهم واختبائهم بتكوين خلية عنقودية وتكليف عناصرها بتنفيذ عدة عمليات عدائية تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك ومرور أربعة أعوام على ثورة 30 يونيو بهدف ترويع المواطنين وإفساد بهجتهم ومحاولة شق الصف الوطنى".
وتعاملت أجهزة الأمن مع المعلومات، ووضعت خطة لملاحقة العناصر الإرهابية، باستخدام الوسائل التكنولوجية والتقنيات الحديثة، التي أكدت نتائجها تورطهم في محاولة تفجير محل تجاري مملوك لأحد المسيحيين بمحافظة دمياط خلال أبريل 2017 "موضوع القضية رقم 333/2017 إداري قسم شرطة رأس البر"، وكانت المواجهات أسفرت عن مصرع أحد العناصر المنفذة له، وإصابة ضابطين.
وبتتبع عناصر الخلية الإرهابية، تم رصد اختبائهم داخل شقة في منطقة العوايد بالإسكندرية، للإعداد لتنفيذ مخططهم، فداهمت قوات الأمن الشقة، عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وضبط 6 من كوادر الخلية، بينهم الانتحاريان المكلفان بتنفيذ الحادث.
وتم القبض على كل من: الانتحاري "أحمد محمد زيد حسين محروس"، واسمه الحركي "سفيان"، والانتحاري "حمزة شعبان عبدالرحمن جاد"، واسمه الحركي "وليد"، و"علي حمدان علي حنفي"، واسمه الحركي "فواز"، و"عمر محمد أبوالعلا علي"، و"محمود أحمد رجب خليل"، واسمه الحركي "عمر"، و"عزت عبدالحليم عبدالغفار السيد، واسمه الحركي "شهاب"، وبحيازتهم حزامين ناسفين، و6 مفجرات كهربائية.
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