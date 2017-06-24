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04:48 26 يونيو/ حزيران 2017
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    الشرطة المصرية

    مصر: القبض على ٦ إرهابيين خططوا لتنفيذ هجوم انتحاري مزدوج

    © AFP 2017/ MOHAMED EL-SHAHED
    العالم العربي
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    أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن الأجهزة الأمن ألقت القبض على 6 عناصر إرهابية في شقة بمنطقة العوايد بمحافظة الإسكندرية، شمالي مصر، من المتورطين في تنفيذ أعمال إرهابية.

    الشرطة المصرية
    © AFP 2017/ MOHAMED EL-SHAHED
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    وأضافت الوزراة في بيان أن المتهمين استهدفوا دور العبادة المسيحية والمنشآت الحيوية، وخططوا لتفجير كنيسة في الإسكندرية خلال عيد الفطر.

    وأشار البيان إلى أنه "كشفت معلومات الأجهزة الأمنية اضطلاع كوادر البؤرة المتورطة فى تنفيذ تلك الحوادث والثابت اتخاذهم من بعض المناطق الصحراوية والنائية أماكن لتمركزهم واختبائهم بتكوين خلية عنقودية وتكليف عناصرها بتنفيذ عدة عمليات عدائية تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك ومرور أربعة أعوام على ثورة 30 يونيو بهدف ترويع المواطنين وإفساد بهجتهم ومحاولة شق الصف الوطنى".

    وتعاملت أجهزة الأمن مع المعلومات، ووضعت خطة لملاحقة العناصر الإرهابية، باستخدام الوسائل التكنولوجية والتقنيات الحديثة، التي أكدت نتائجها تورطهم في محاولة تفجير محل تجاري مملوك لأحد المسيحيين بمحافظة دمياط خلال أبريل 2017 "موضوع القضية رقم 333/2017 إداري قسم شرطة رأس البر"، وكانت المواجهات أسفرت عن مصرع أحد العناصر المنفذة له، وإصابة ضابطين.

    قوات الأمن المصري
    © AP Photo/ Amr Nabil
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    وتبين أن المتهمين المضبوطين، شرعوا في تنفيذ عمل انتحاري خلال تشييع جثامين ضحايا الحادث، إضافة إلى رصد العديد من الأهداف المهمة والحيوية بالبلاد، والتخطيط لتنفيذ عمل عدائي يستهدف إحدى الكنائس بمحافظة الإسكندرية، حيث كشفت المعلومات، عن شروع العناصر الإرهابية المضبوطة، في تنفيذ مخططهم العدائي باستخدام التفجير الانتحاري المزدوج بواسطة عنصرين، يفجّر أحدهما نفسه بحزام ناسف داخل الكنيسة، بينما يفجّر الثاني نفسه عقب تجمع عناصر أجهزة الأمن وأعداد كبيرة من المواطنين نتيجة للحادث، بهدف إحداث أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية.

    وبتتبع عناصر الخلية الإرهابية، تم رصد اختبائهم داخل شقة في منطقة العوايد بالإسكندرية، للإعداد لتنفيذ مخططهم، فداهمت قوات الأمن الشقة، عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وضبط 6 من كوادر الخلية، بينهم الانتحاريان المكلفان بتنفيذ الحادث.

    وتم القبض على كل من: الانتحاري "أحمد محمد زيد حسين محروس"، واسمه الحركي "سفيان"، والانتحاري "حمزة شعبان عبدالرحمن جاد"، واسمه الحركي "وليد"، و"علي حمدان علي حنفي"، واسمه الحركي "فواز"، و"عمر محمد أبوالعلا علي"، و"محمود أحمد رجب خليل"، واسمه الحركي "عمر"، و"عزت عبدالحليم عبدالغفار السيد، واسمه الحركي "شهاب"، وبحيازتهم حزامين ناسفين، و6 مفجرات كهربائية.

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    الكلمات الدلالية:
    عيد الفطر, كنيسة, تفجير, تكنولوجيا, وسائل, ضباط, خلية, إرهاب, استهداف, أخبار, الداخلية المصرية, أخبار مصر, الإسكندرية, مصر
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