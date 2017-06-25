قائد الشرطة الاتحادية العراقية: إعلان النصر النهائي على «داعش» بات مسألة وقت

© REUTERS/ ERIK DE CASTRO عشية عيد الفطر...انتحاريو "داعش" يقتلون أطفالا ونساء بسوق في الموصل وأكد أن سير المعركة حسم للقوات العراقية في كافة المحاور، وأن وحدات الشرطة الاتحادية العراقية اقتربت كثيرا من السرجخانة، آخر معاقل تنظيم «داعش» الإرهابي.





وأضاف أن «إعلان النصر النهائي بات مسألة وقت وأن العدو يعيش حالة الإنهزامية بعد خسارته 80% من قدراته الدفاعية، ويعتمد حاليا على التخفي والمراوغة في مناطق مكتظة بالمدنيين وقواتنا تتعامل بمهارة عالية لعزل الإرهابيين واستهدافهم بعيدا عن الإضرار بالأهالي».





من جهة أخرى، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أن «قسم استخبارات عمليات دجلة وبمشاركة اللواء 20 تتصدى لهجوم نفذته عصابات «داعش» الإرهابية على أحد مواقع قواتنا الأمنية وتقتل أحد الإرهابيين وتصيب عدد منهم في منطقة زور الأسيود بقضاء المقدادية في محافظة ديالى».





يذكر أن القوات العراقية تواصل العملية لتحرير الموصل، حيث أعلن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي في 19 شباط/ فبراير الماضي، "انطلاق عملية تحرير الساحل الأيمن من مدينة الموصل (الجزء الغربي)"، بعد أن تمكنت، مع نهاية كانون الثاني/يناير الماضي من تحرير الجانب الأيسر من قبضة مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.