انتحاري من "داعش" يفجر نفسه وسط تجمع لقادته غربي الأنبار

© AFP 2017/ AHMAD AL-RUBAYE مقتل خمسة من مسلحي "داعش" بعملية استباقية للجيش العراقي جنوب الأنبار

وقال مصدر أمني في تصريحات لـ"السومرية نيوز" إن انتحاري فجر نفسه بحزام ناسف وسط تجمع لقادة تنظيم "داعش" في قضاء "القائد" غربي الأنبار.

وأشار المصدر إلى أن عددا من قيادات "داعش" قتلوا وأصيب أخرين جراء التفجير.

يذكر أن مدن القائم وعنة وراوة في محافظة الأنبار ما زالت تخضع لسيطرة تنظيم "داعش"، منذ قرابة ثلاث سنوات، فيما تستعد القوات الأمنية لتحريرها واستعادة السيطرة عليها.