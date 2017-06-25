قوات أمريكية تنتشر بالقرب من الحدود العراقية مع سوريا والأردن

وأشار القيادي في الحشد الشعبي، إلى أن الجنود الأمريكيين كانوا مدعومين بعدد كبير من السيارات، وانتشروا في منطقة "وادي القزاف" جنوبي الروضة بالقرب من مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي.
US Forces Deploy Near #Iraq 's Border with #Syria & #Jordanhttps://t.co/AGWZ9D4f4G pic.twitter.com/jLxtD1eEKh— Fars News Agency (@EnglishFars) June 25, 2017
وأضاف أن الجنود الامريكيين جاءوا من قاعدة "عين الأسد" فى منطقة البغدادى، وتحركوا تحت مظلة من الدعم الجوي للمروحيات الأمريكية وطائرات الاستطلاع.
يذكر أن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سبق وقالت يوم الخميس الماضي إن التعزيز العسكري الأمريكي جنوبي سوريا انتهاك للقانون الدولي، بعد نقل الولايات المتحدة منظومتي صواريخ من الأردن لقاعدة القوات الخاصة الأمريكية في التنف.
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