قوات أمريكية تنتشر بالقرب من الحدود العراقية مع سوريا والأردن

© AP Photo/ Hammurabi's Justice News السر الحقيقي وراء التحرك الأمريكي في التنف السورية

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن تصريحات عن الشندوخ إن القوات الأمريكية انتشرت في الاتجاه الجنوبي من الروضة في محافظة الأنبار بالقرب من الحدود مع سوريا والأردن.

وأشار القيادي في الحشد الشعبي، إلى أن الجنود الأمريكيين كانوا مدعومين بعدد كبير من السيارات، وانتشروا في منطقة "وادي القزاف" جنوبي الروضة بالقرب من مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي.

​

وأضاف أن الجنود الامريكيين جاءوا من قاعدة "عين الأسد" فى منطقة البغدادى، وتحركوا تحت مظلة من الدعم الجوي للمروحيات الأمريكية وطائرات الاستطلاع.

يذكر أن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سبق وقالت يوم الخميس الماضي إن التعزيز العسكري الأمريكي جنوبي سوريا انتهاك للقانون الدولي، بعد نقل الولايات المتحدة منظومتي صواريخ من الأردن لقاعدة القوات الخاصة الأمريكية في التنف.