ملايين المسلمين يؤدون صلاة العيد بمشاركة زعمائهم (صور)

في السياق ذاته هنأ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس أمير منطقة مكة المكرمة وأمير منطقة المدينة المنورة بنجاح خطة موسم رمضان، وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي نجاح خطة شهر رمضان المبارك بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة.
صلاة العيد في الحرم المكي بمكة المكرمة في أجواء تسودها الطمأنينة والأمان.#العيد pic.twitter.com/UDSKWvRZf5— انتر إسطنبول (@EnterIstanbul) June 25, 2017
واحتشد كذلك الآلاف من المسلمين في العاصمة الروسية، موسكو، لأداء صلاة عيد الفطر.
وأدى الفلسطينيون في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد صلاة العيد بساحات وباحات المسجد الأقصى، تحت مراقبة الأمن الإسرائيلي والحواجز الأمنية التي طالما كاهل الفلسطينين، خلال السنوات الأخيرة، إلا أن ذلك لم يمنع استشعارهم بالأمل وخروج الآبناء بصحبة الأبناء لأداء هذه الشعيرة الإسلامية.
صلاة عيد الفطر السعيد من المسجد الاقصى المبارك #عيدكم_فلسطيني#عينك_على_القدس pic.twitter.com/UeRa2C2Kfv— Anas Elagha (@anas_agha) June 25, 2017
وشارك الزعماء العرب والمسلمين شعوبهم في فرحة العيد المبارك، حيث أدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز صلاة العيد في المسجد الحرام بصحبة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مع جمع من الأمراء والمسئولين والمصلين في المسجد الحرام.أعرب خلال في سياق كلمة له عن تمنياته بأن يسود الأمن والاستقرار العالم بأسره.
خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة العيد في الحرم المكي pic.twitter.com/UcDwWDi8IB— موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) June 25, 2017
خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس اليمني والرئيس السابق للمالديف ورئيس الوزراءاللبناني وأصحاب السمو وأصحاب الفضيلة والمعالي#واس#صور_واس pic.twitter.com/mryv6mJzP5— واس (@spagov) June 25, 2017
وانتقل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، فجر اليوم إلى مسجد محمد كريم بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين فى محافظة الإسكندرية، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وحضر الصلاة رئيس الحكومة المصرية المهندس شريف إسماعيل، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، وعدد من القيادات.
السيسي يؤدي صلاة العيد في الإسكندرية https://t.co/JVWNfAM02F pic.twitter.com/jepqn7fIT6— ملخص الصحف المصرية (@EgyNewSum) June 25, 2017
وحرص أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على أداء صلاة العيد بصحبة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مصلى الوجبة في الدوحة، وشاركهم في أداء الصلاة عدد من الشيوخ والوزراء في الحكومة إضافة إلى عدد من الدبلوماسيين.
سمو الامير الشيخ / تميم بن حمد ال ثاني يؤدي صلاة العيد في مصلى العيد وسمو الامير الوالد الشيخ / حمد بن خليفة ال ثاني 25/6/2017 م pic.twitter.com/RyWUc7Q4qv— Ali.M.J (@AliMJ36124692) June 25, 2017
واحتشد أيضا الملايين من المسلمين في إندونيسيا، أكبر الدول الإسلامية، لأداء صلاة العيد في الساحات والميادين الكبرى.
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