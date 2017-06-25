ملايين المسلمين يؤدون صلاة العيد بمشاركة زعمائهم (صور)

في السياق ذاته هنأ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس أمير منطقة مكة المكرمة وأمير منطقة المدينة المنورة بنجاح خطة موسم رمضان، وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي نجاح خطة شهر رمضان المبارك بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة.

صلاة العيد في الحرم المكي بمكة المكرمة في أجواء تسودها الطمأنينة والأمان.#العيد pic.twitter.com/UDSKWvRZf5 — انتر إسطنبول (@EnterIstanbul) June 25, 2017

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واحتشد كذلك الآلاف من المسلمين في العاصمة الروسية، موسكو، لأداء صلاة عيد الفطر.

© REUTERS/ SERGEI KARPUKHIN صلاة عيد الفطر في موسكو

وأدى الفلسطينيون في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد صلاة العيد بساحات وباحات المسجد الأقصى، تحت مراقبة الأمن الإسرائيلي والحواجز الأمنية التي طالما كاهل الفلسطينين، خلال السنوات الأخيرة، إلا أن ذلك لم يمنع استشعارهم بالأمل وخروج الآبناء بصحبة الأبناء لأداء هذه الشعيرة الإسلامية.

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© REUTERS/ IBRAHEEM ABU MUSTAFA إسماعيل هندية في صلاة العيد في غزة

وشارك الزعماء العرب والمسلمين شعوبهم في فرحة العيد المبارك، حيث أدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز صلاة العيد في المسجد الحرام بصحبة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مع جمع من الأمراء والمسئولين والمصلين في المسجد الحرام.أعرب خلال في سياق كلمة له عن تمنياته بأن يسود الأمن والاستقرار العالم بأسره.

خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة العيد في الحرم المكي pic.twitter.com/UcDwWDi8IB — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) June 25, 2017

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خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس اليمني والرئيس السابق للمالديف ورئيس الوزراءاللبناني وأصحاب السمو وأصحاب الفضيلة والمعالي#واس#صور_واس pic.twitter.com/mryv6mJzP5 — واس (@spagov) June 25, 2017

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وانتقل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، فجر اليوم إلى مسجد محمد كريم بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين فى محافظة الإسكندرية، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وحضر الصلاة رئيس الحكومة المصرية المهندس شريف إسماعيل، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، وعدد من القيادات.

السيسي يؤدي صلاة العيد في الإسكندرية https://t.co/JVWNfAM02F pic.twitter.com/jepqn7fIT6 — ملخص الصحف المصرية (@EgyNewSum) June 25, 2017

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وحرص أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على أداء صلاة العيد بصحبة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مصلى الوجبة في الدوحة، وشاركهم في أداء الصلاة عدد من الشيوخ والوزراء في الحكومة إضافة إلى عدد من الدبلوماسيين.

سمو الامير الشيخ / تميم بن حمد ال ثاني يؤدي صلاة العيد في مصلى العيد وسمو الامير الوالد الشيخ / حمد بن خليفة ال ثاني 25/6/2017 م pic.twitter.com/RyWUc7Q4qv — Ali.M.J (@AliMJ36124692) June 25, 2017

​واحتشد أيضا الملايين من المسلمين في إندونيسيا، أكبر الدول الإسلامية، لأداء صلاة العيد في الساحات والميادين الكبرى.