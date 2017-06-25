تسجيل
04:47 26 يونيو/ حزيران 2017
مباشر
    بحث
    صلاة عيد الفطر في غزة

    ملايين المسلمين يؤدون صلاة العيد بمشاركة زعمائهم (صور)

    © REUTERS/ IBRAHEEM ABU MUSTAFA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 78321

    أحيا ملايين المسلمين حول العالم شعيرة صلاة عيد الفطر المبارك، صباح اليوم الأحد 25 يونيو/حزيران، حيث امتلأت باحات المساجد والساحات المخصصة لذلك بالمصلين في مشاهد مبهجة، كان من أبرزها ما ظهر فيه المصلون في الحرم المكي والنبوي والمسجد الأقصى المبارك.

    في السياق ذاته هنأ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس أمير منطقة مكة المكرمة وأمير منطقة المدينة المنورة بنجاح خطة موسم رمضان، وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي نجاح خطة شهر رمضان المبارك بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة.

    واحتشد كذلك الآلاف من المسلمين في العاصمة الروسية، موسكو، لأداء صلاة عيد الفطر.

    صلاة عيد الفطر في موسكو
    © REUTERS/ SERGEI KARPUKHIN
    صلاة عيد الفطر في موسكو

    وأدى الفلسطينيون في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد صلاة العيد بساحات وباحات المسجد الأقصى، تحت مراقبة الأمن الإسرائيلي والحواجز الأمنية التي طالما كاهل الفلسطينين، خلال السنوات الأخيرة، إلا أن ذلك لم يمنع استشعارهم بالأمل وخروج الآبناء بصحبة الأبناء لأداء هذه الشعيرة الإسلامية.

    إسماعيل هندية في صلاة العيد في غزة
    © REUTERS/ IBRAHEEM ABU MUSTAFA
    إسماعيل هندية في صلاة العيد في غزة

    وشارك الزعماء العرب والمسلمين شعوبهم في فرحة العيد المبارك، حيث أدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز صلاة العيد في المسجد الحرام بصحبة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مع جمع من الأمراء والمسئولين والمصلين في المسجد الحرام.أعرب خلال في سياق كلمة له عن تمنياته بأن يسود الأمن والاستقرار العالم بأسره.

    وانتقل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، فجر اليوم إلى مسجد محمد كريم بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين فى محافظة الإسكندرية، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وحضر الصلاة رئيس الحكومة المصرية المهندس شريف إسماعيل، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، وعدد من القيادات.

    وحرص أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على أداء صلاة العيد بصحبة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مصلى الوجبة في الدوحة، وشاركهم في أداء الصلاة عدد من الشيوخ والوزراء في الحكومة إضافة إلى عدد من الدبلوماسيين.

    ​واحتشد أيضا الملايين من المسلمين في إندونيسيا، أكبر الدول الإسلامية، لأداء صلاة العيد في الساحات والميادين الكبرى.

    صلاة العيد في إندونيسيا
    © REUTERS/ ANTARA FOTO
    صلاة العيد في إندونيسيا

    انظر أيضا:

    الرئيس السوري يؤدي صلاة العيد في حماة
    هجوم انتحاري لـ"داعش" على نساء يقمن بتحضير حلوى العيد غربي العراق
    لاجئون سوريون يعودون من تركيا إلى بلادهم في عطلة العيد
    مفاجأة للسعوديين في العيد
    متجر في بيروت يقدم "ثياب العيد" مجانا
    شاهد بالفيديو...قطار العيد
    شاهد بالصور...قطار العيد في موسكو
    الكلمات الدلالية:
    عيد الفطر المبارك, زعماء الدول, صلاة العيد, مسلمين, تميم, السيسي, الملك سلمان, السعودية, القدس, قطر, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الفائزة بجائزة ملكة جمال الراديو الروسية ألينا جولوفان (من اليسار) وهي مسابقة الجمال الوطني في بارفيخا لاكشاري فيليدج في موسكو
    المتسابقات على تاج "ملكة جمال الراديو الروسي"
    إقطع يدك كي نتصافح معك!
    اقطع يدك كي نتصافح معك
    المروحية القتالية كا-52ك (كاتران)
    المروحية القتالية "كا-52ك" (كاتران)

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك