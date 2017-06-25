شاهد... ليموزين وورود من القطريين في استقبال الكويتيين والعمانيين

واندهش القادمون من الكويت وعمان بالاستقبال الرائع من قبل أشقائهم القطريين، حيث استقبلوهم بالورود وصفوف أطفال وسيارات الليموزين، معبرين عن فرحتهم بقدوهم إلى البلاد.

هذا وقرر العديد قضاء عطلة عيد الفطر، الأحد 25 يونيو/حزيران 2017، في قطر، بعد أعقاب حصار فُرض عليها من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، فيما تبذل الكويت جهودَ وساطة لرأب الصدع الخليجي بدعم من سلطنة عمان.

الجدير بالذكر أن السعودية والإمارات والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر، في الـ5 يونيو/حزيران الجاري، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، مشددة على أنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.