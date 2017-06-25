شاهد... ليموزين وورود من القطريين في استقبال الكويتيين والعمانيين

واندهش القادمون من الكويت وعمان بالاستقبال الرائع من قبل أشقائهم القطريين، حيث استقبلوهم بالورود وصفوف أطفال وسيارات الليموزين، معبرين عن فرحتهم بقدوهم إلى البلاد.
#عيدنا_تميم كل عام وانتم بالف خير.عيدنا في قطر@ebnnashtoon pic.twitter.com/0P9hLAlTCl— Said Aljahfali (@SaidAljahfali) June 24, 2017
هذا وقرر العديد قضاء عطلة عيد الفطر، الأحد 25 يونيو/حزيران 2017، في قطر، بعد أعقاب حصار فُرض عليها من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، فيما تبذل الكويت جهودَ وساطة لرأب الصدع الخليجي بدعم من سلطنة عمان.
#القايمه_مرفوضه— مريم المناعي#قطر (@Goldmaryam) June 23, 2017
سيارات ليموزين في مطار #الدوحه لاستقبال أهلنا من #الكويت
و #سلطنة_عمان
ياهلا ومرحبا pic.twitter.com/PECTqSmSof
الجدير بالذكر أن السعودية والإمارات والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر، في الـ5 يونيو/حزيران الجاري، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، مشددة على أنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.
#عاجل:— دكتور يوسف بوعباس (@yboabbas14) June 22, 2017
حاليا في مطار #الدوحة الدولي سيارات خاصة ليموزين لاستقبال الزائريين من #الكويت و #عمان#قطر
أقول: شعب قطر معروف بالطيبة و الاخلاق pic.twitter.com/vOvlm5vBgH
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