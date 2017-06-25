كيف تحتفل قطر اليوم بعيدين

باسم كل مواطن ومقيم نهدي هذا العمل لصاحب السمو بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي سموه مقاليد الحكم 25/6/2013 ❤️#عيدنا_تميم#مرسال_قطر pic.twitter.com/pysi4cLQNM — شبكة مرسال قطر (@Marsalqatar) June 25, 2017

​

وتوافق مع هذه المناسبة انتشار هاشتاغ "#عيدنا_تميم" بين مستخدمي "تويتر"، واستخدمه مؤيدي الأمير القطري لنشر التهاني والتبريكات له بهذه المناسبة التي جمعت بين عيدين معًا، وهي المصادفة التي اكتسبت رونقًا خاصًا، لآنها تأتي في ظل مقاطعة إقليمية لقطر فرضتها عليهم دول الجوار، ما تسبب في ظهور مشاكل في الحياة اليومية للقطريين.

بهالعيد فرحتين فرحة العيد وفرحة وجودك

كل عام وانت الوطن وانت الزعيم ❤️🇶🇦 #عيدنا_تميم pic.twitter.com/qHwOl68Xs4 — 🇶🇦 الدانه (@D_57A) June 25, 2017

​

واحتفلت وسائل إعلام قطرية بنشر تصريحات لشخصيات عامة وأكاديميين وإعلاميين بمناسبة العيدين، قالوا فيها إن الحصار زاد الشعب القطري قوة وتلاحما وتكاتفا، وأكسبه مزيدا من الالتفاف حول "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني"، واعتبروا موقفهم من الحدث بأنه "مبايعة عفوية من جميع أبناء الوطن".