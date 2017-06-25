بالصور...أبناء الشهداء يحتفلون بالعيد في اللاذقية

وقالت عضو مجلس إدارة الجمعية، المخرجة زهرة البودي، في تصريح لـ"سبوتنيك": إن "الاحتفال لأبناء الجمعية وبناتها، ممن أثرت عليهم الحرب، إما باستشهاد الأب أو أحد أفراد العائلة، أو بالأثر المباشر عليهم نتيجة إصابتهم بضرر جسدي".

© Photo/ Al Sawary National Association أبناء الشهداء يحتفلون بالعيد في اللاذقية

وأضافت "كان هدفنا زرع البسمة في قلوبهم و على وجوههم، فهي الشعار الأول لجمعية الصواري (بسمة- صحة- تعليم)".

© Photo/ Al Sawary National Association أبناء الشهداء يحتفلون بالعيد في اللاذقية

وأشارت المخرجة زهرة البودي أن "جمعية الصواري الأهلية باللاذقية، تتبنى أطفال من سن 5 سنوات وحتى 15 سنة، من الفئة الوافدة والمتضررة من الأزمة الحالية التي تعيشها سوريا، وعدد منهم كان من المخطوفين في أحداث اللاذقية، وتقوم الجمعية على رعايتهم تعليميا وطبيا ونفسيا".