بالصور...أبناء الشهداء يحتفلون بالعيد في اللاذقية

وقالت عضو مجلس إدارة الجمعية، المخرجة زهرة البودي، في تصريح لـ"سبوتنيك": إن "الاحتفال لأبناء الجمعية وبناتها، ممن أثرت عليهم الحرب، إما باستشهاد الأب أو أحد أفراد العائلة، أو بالأثر المباشر عليهم نتيجة إصابتهم بضرر جسدي".
وأضافت "كان هدفنا زرع البسمة في قلوبهم و على وجوههم، فهي الشعار الأول لجمعية الصواري (بسمة- صحة- تعليم)".
وأشارت المخرجة زهرة البودي أن "جمعية الصواري الأهلية باللاذقية، تتبنى أطفال من سن 5 سنوات وحتى 15 سنة، من الفئة الوافدة والمتضررة من الأزمة الحالية التي تعيشها سوريا، وعدد منهم كان من المخطوفين في أحداث اللاذقية، وتقوم الجمعية على رعايتهم تعليميا وطبيا ونفسيا".
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