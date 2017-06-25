الشرطة الاتحادية العراقية على وشك تحرير كامل الجزء الغربي من الموصل

بغداد — سبوتنيك. وقال قائد الشرطة الفريق رائد جودت في بيان اليوم "إنّ وحدات خاصة من الشرطة الاتحادية دخلت شارع الفاروق وسط المدينة القديمة ونشرت قناصتها على حافتي الشارع الحيوي".

© AP Photo/ Marko Drobnjakovic القوات العراقية تقاتل باتجاه قلب مدينة الموصل القديمة

وأكّد جودت "800 متر فقط هي ما تفصل قطعتنا عن تحرير كامل مساحة المحور وإعلان النصر النهائي".

وتواصل القوات العراقية العملية لتحرير الموصل، حيث أعلن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي في 19 شباط/ فبراير الماضي، "انطلاق عملية تحرير الساحل الأيمن من مدينة الموصل (الجزء الغربي)"، بعد أن تمكنت، مع نهاية كانون الثاني/يناير الماضي من تحرير الجانب الأيسر من قبضة مسلحي تنظيم "داعش".