وزير الدفاع السوري من الجبهة الجنوبية: قواتنا وحلفاؤنا أكثر عزماً في حربنا ضد الإرهاب

© REUTERS/ KEVIN LAMARQUE الخارجية الأمريكية: قطر بدأت دراسة طلبات قدمتها البحرين ومصر والسعودية والإمارات

وقام العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام وزير الدفاع بزيارة تفقدية إلى إحدى الوحدات العسكرية العاملة في المنطقة الجنوبية.

وحسب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية، نقل العماد الفريج خلال الزيارة تهنئة الرئيس الأسد للمقاتلين بمناسبة عيد الفطر وتقديره لتضحياتهم وبطولاتهم في الحرب المتواصلة ضد التنظيمات الإرهابية.

واستمع وزير الدفاع من القادة الميدانيين إلى شرح مفصل عن طبيعة المهام والأعمال القتالية التي تنفذها قواتنا العاملة على اتجاه مدينة درعا وريفها وزودهم بتوجيهاته منوها بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها المقاتلون وجهودهم الكبيرة في القضاء على التنظيمات الإرهابية المدعومة بشكل مباشر من "العدو الإسرائيلي" حسب قوله.

وأكد العماد الفريج في ختام جولته أن "قواتنا المسلحة الباسلة قدمت للعالم أجمع نموذجاً يحتذى في التضحية والبطولة وأن الإنجازات الكبيرة التي تحققها على كامل مساحة الوطن ما كانت لتتحقق لولا الدماء التي بذلها شهداؤنا الأبرار فداء لعزة الوطن وكرامته". مشدداً على "أننا اليوم بالتعاون مع حلفائنا وأصدقائنا أكثر عزماً وتصميماً على مواصلة حربنا ضد التنظيمات الإرهابية وتقويض أوهام داعميها وأن معركتنا مستمرة حتى إعادة الأمن والاستقرار إلى كل ذرة من تراب الوطن".