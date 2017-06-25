اليمن: 23 قتيلا وجريحا بمواجهات في مأرب

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك" ان طيران التحالف شن اليوم الأحد 25 يونيو/ حزيران، 10 غارات على مديرية صرواح استهدفت 3 منها منازل في منطقة آل مسعد، ما أسفر عن مقتل 5 بينهم امرأة وإصابة 4.

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ميدانياً، أشار المصدر إلى صد مسلحي جماعة "أنصار الله" هجوماً لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بقوات التحالف العربي، باتجاه مناطق مخدرة وآل فراس وآل فلاح والمحجزة، وان 23 قتيلاً وجريحاً سقطوا بمواجهات عنيفة في وادي مخدرة الرابط مع كمب الجدعان ومناطق الجميدر التي تتصل بالطريق العام إلى معسكر ماس.

ووفقا للمصدر، فإن "أنصار الله" قصفوا بالمدفعية تجمعات عسكرية للجيش اليمني في أطراف منطقة الجميدر والكمب كانت تحاول إمداد قوات الرئيس اليمني في جبهة مفرق الضيق ومفرق هيلان الرابط مع محجزة.

هذا ويشن الجيش اليمني منذ الخميس 22 يونيو/ حزيران عملية واسعة للسيطرة على مديرية صرواح غرب محافظة مارب، تمكن على إثرها من تحقيق تقدم في منطقة مخدرة وسيطر على بئر الأعوج وصفراء المحمل وقرية الحاني والتباب المطلة عليها.

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على صعيد متصل، جرح طفلان بانفجار قنبلة من مخلفات غارات طيران التحالف في منطقة بني معاذ بمديرية سحار في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وتعرضت محافظة صعدة اليوم إلى 8 غارات للتحالف استهدفت مناطق آل صبحان والمصاحف وآل صبحان في مديرية باقم، ومنطقة مران في مديرية حيدان.

أما في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، فأغار طيران العدوان على جبل نابطة وجنوب معسكر خالد في مديرية موزع بـ 3 غارات، كما قصف شرق منطقة يختل في مديرية المخا بـ 3 غارات.

على صعيد المواجهات، قال المصدر: إن 7 من قوات الرئيس هادي لقيوا مصرعهم وأصيب آخرون بمواجهات في قرية المهيال بمنطقة الكدحة في مديرية المعافر، وأن "أنصار الله" أعطبوا مدرعة للجيش اليمني وآلية عسكرية بصاروخين موجهين شرق يختل في المخا.