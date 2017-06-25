أول ظهور لرئيس الإمارات منذ 3 سنوات (فيديو)

ويعتبر ظهور الشيخ خليفة بن زايد هو الظهور الأول له منذ ثلاث سنوات.

وبدا الشيخ خليفة في الصور التي نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، متعافياً من الوعكة الصحية التي ألمت به.