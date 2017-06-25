جهاد مقدسي يقرر الابتعاد عن العمل السياسي لأسباب تتعلق بظروف العمل والحياة

موسكو — سبوتنيك. وقال مقدسي في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: " سأبتعد عن العمل السياسي متمنياً التوفيق للجميع، وذلك لأسباب لها علاقة بظروف العمل و الحياة التي لطالما حكمت ظروفي الشخصية".

وأكد عضو منصة القاهرة للمعارضة السورية أن "القرار لم يكن سهلاً أبداً… لكنني أدين به لعائلتي الصغيرة".

© REUTERS/ PIERRE ALBOUY منصة القاهرة: رحبنا باقتراح استئناف المحادثات السورية في منتصف يونيو

وتابع مقدسي قائلاً: "حاولت المساهمة, على مدى السنوات الخمس الماضية, في دفع الحل السياسي قدماً لتحقيق انتقال سياسي مشترك مبني على قراءة واقعية غير عاطفية و مرجعية بيان جنيف و القرار 2254".

وعلل رئيس وفد المنصة السابق لمباحثات جنيف: "لم تكن سنوات سهلة، بل ازدادت صعوبة مع كارثة التدويل والاٍرهاب ، وقد تحملتُ كغيري الكثير بسبب الثقافة السيئة التي ترافق العمل في الشأن العام السوري لا سيما في هذه الأجواء الدامية و المشحونة، و كان هاجسي على الدوام أن أبقى منسجماً مع ذاتي و قناعاتي السياسية ، وألا أخسر احترام "العقلاء" من أبناء بلدي و هم حتماً الغالبية الصامتة أو ربما الضائعة بين الطرفين".

وأضاف مقدسي: "تشرفت بالعمل مع بعض الشخصيات السورية التي انسجمت مع المطلب الأصلي للمجتمع السوري بالتغيير البنيوي غير الثأري و المبني على أسس دولة المواطنة……تعلمت الكثير واكتشفت جانب حزين ومنسي من الحياة السياسية المنشودة في بلادي ، وتكرست قناعتي بأن الوسطية هي خلاص سورية.

وتمنى مقدسي التوفيق للجميع ولأصحاب الضمير لدى الطرفين في هدم هذا الجدار الفاصل بينهما لكي يعبروا معاً لسورية الجديدة التي يحلم بها و يستحقها جميع السوريين.

وأكد عضو منصة القاهرة للمعارضة السورية أنه سيبقي متابعاً و مهتماً بشأن البلاد كأي سوري مغترب يعمل بالشأن الأكاديمي.