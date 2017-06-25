مصدر عسكري يمني ينفي مقتل القيادي مبارك الزايدي

صنعاء، سبوتنيك. وأكد المصدر أن لا صحه لما تناقلته وسائل إعلام بأن طيران التحالف العربي قتل اليوم الأحد 25 يونيو/ حزيران، بغارات على مديرية صرواح، اللواء مبارك المشن الزايدي، المعين من الحوثيين قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة ومقرها في مدينة مأرب، وهو عضو أيضاً في المجلس السياسي الأعلى المشكل من الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

© AFP 2017/ FAYEZ NURELDINE عسيري يؤكد استمرار العمل العسكري ضد "الحوثيين" حتى قبولهم بحل سياسي

وأشار المصدر إلى أن الضابط الرفيع الذي قتل في جبهة صرواح هو العميد، حسين قاسم السقاف قائد اللواء 312 وثلاثة من مرافقيه.

هذا وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك" في وقت سابق من اليوم، أن طيران التحالف شن اليوم الأحد 25 يونيو/ حزيران، 10 غارات على مديرية صرواح استهدفت 3 منها منازل في منطقة آل مسعد، ما أسفر عن مقتل 5 بينهم امرأة وإصابة 4.

وتعرضت محافظة صعدة اليوم إلى 8 غارات للتحالف استهدفت مناطق آل صبحان والمصاحف وآل صبحان في مديرية باقم، ومنطقة مران في مديرية حيدان.