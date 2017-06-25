القبض على المطربة أصالة في مطار بيروت بتهمة حيازة كوكايين

وحسب "النهار" كشف مصدر أمني توقيف الفنانة السورية أصالة نصري في مطار رفيق الحريري الدولي أثناء توجهها إلى القاهرة، بعد العثور على غرامين من مادة الكوكايين في حوزتها، وضعتهما في علبة الماكياج. وأضاف المصدر أيضاً أن حجم الكمية يرجح أنها مخصصة للتعاطي.

وكان اسم أصالة ارتبط في محطات عدّة بالجدل، لا سيما بسبب مواقفها السياسية من الحرب الدائرة في بلادها، وإعلان تأييدها للمعارضة ضد النظام الحاكم في سوريا.

من جانبها قالت الإعلامية نضال الأحمدية صاحبة مجلة "الجرس" إن الفحوصات الطبية أكدت تعاطي الفنانة أصالة للكوكايين.

وحسب صحيفة "الديار" اللبنانية، فإن أصالة أنكرت أن تكون على علم بوجود المخدرات (5 غرامات من الكوكايين) في حقيبتها، واعتبرت أن أحدهم وضعها للإيقاع بها.

وتمّ تحويل أصالة إلى مخفر للتحقيق في قضايا المخدرات، للتحقيق معها.