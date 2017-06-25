منظر صادم...إسرائيلي يرقص على الأغنية المصرية الشهيرة "بشرة خير"

© Fotolia/ Travelbook مغربية تتهم حاخام بسرقة صورة لصلاة مسلمين في معبد يهودي

ووصفت الصفحة الفيديو بأنه "منظر صادم". وكتب تقول: "أحد اليهود الحريديم يرقص على أنغام الأغنية المصرية "بشرة خير" بأداء المطرب الإماراتي حسين الجسمي وإنتاج قناة CBC.

يذكر أن هذه الأغنية تم تصنيفها ضمن أفضل 100 كليب مشاهدة حول العالم بأكثر من 83 مليون مشاهد من يوم طرحها عبر قناة المطرب الإماراتي حسين الجسمي الخاصة في موقع اليوتيوب وتعتبرها الأوساط الفنية بأنها الأغنية الرسمية لمؤيدي الرئيس المصري.

وقدمت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" الشكر إلى صفحة رابطة المصريين في إسرائيل على الفيس بوك على هذا الفيديو.

يذكر أن "الحريديم" يشكلون طائفة يهودية متطرفة، تطبق الطقوس الدينية وتعيش حياتها اليومية وفق "التفاصيل الدقيقة للشريعة اليهودية".

وتعني كلمة " حريدي" — الشخص التقي الورع وقد تكون مشتقة من فعل "حرد" بمعنى اعتزل واعتكف وابتعد عن الآخرين.

ويعتبر الحريديم من اليهود الأصوليين وتنعتهم الصحافة الإسرائيلية بسم "أمهات الطالبان".

ويرتدي أتباع هذه الطائفة عادة أزياء يهود شرق أوروبا وهي معطف أسود طويل وقبعة سوداء وشال الطاليت الخاص بالصلاة عند اليهود.

وهم يطلقون لحاهم ويسدلون شعر رؤوسهم من خلف آذانهم في خصلات شعر مجدولة، وتتشابه نساء الحريديم في ملابسهن إلى حد كبير جدا مع النساء المسلمات المحافظات، إذ يرتدي الكثير من نساء الحريديم لباسا يكاد يطابق البرقع الذي ترتديه النساء المسلمات المحافظات.