القوات العراقية تصد موجة هجمات كبيرة شنها "داعش" خارج الموصل القديمة

© AFP 2017/ موسكو تعول على توقيع حزمة اتفاقات حول سوريا خلال مباحثات أستانا المقبلة

وحسب "رويترز" استهدفت الهجمات حي التنك وهو حي فقير في غرب الموصل القديمة آخر معقل للمتشددين في الموصل.

وهذه أول موجة هجمات تقع خارج المدينة القديمة منذ بدء معركة استعادة المدينة التاريخية من "داعش" قبل أسبوع.