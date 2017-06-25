كارثة إنسانية.. وفاة 1300 يمني بسبب الكوليرا

وقالت المنظمة في بيان على تويتر: "خلال شهرين فقط، انتشر داء الكوليرا عملياً في كل أنحاء اليمن، قتل أكثر 1.3 ألف شخص ربعهم أطفال".

In just 2 months, #cholera has spread to almost every #Yemen governorate. More than 1,300 people have died – one quarter of them children. pic.twitter.com/pUkltBerep — WHO (@WHO) June 25, 2017

​وأفادت الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، أن تفشي وباء الكوليرا في اليمن، الذي مزقته الحرب، يمكن أن يصيب أكثر من 300 ألف شخص بنهاية آب / أغسطس مقابل 193 ألف حالة في 18 محافظة في أنحاء البلاد اليوم.

أنتشرت #الكوليرا تقريباً في كل محافظة في #اليمن. "إننا نواجه الآن أسوأ حالة تفشي للكوليرا في العالم" @WHOYemen pic.twitter.com/uVMQW52kDF — UNICEF Yemen (@UNICEF_Yemen) June 25, 2017

​وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمر الجمعة الماضية، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم تبرعات تبلغ قيمتها 66.7 مليون دولار إلى منظمة اليونيسيف (UNICEF) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) وشركائها الدوليين لمكافحة الكوليرا في اليمن.

سمو ولي العهد يوجّه #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة بالاستجابة لنداءات الأمم المتحدة بتقديم 66.7 مليون دولار لاحتواء وباء #الكوليرا في اليمن pic.twitter.com/7N8flb7vhs — مركز الملك سلمان (@KSRelief) June 23, 2017 ​وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن هناك 167 ألف مريض بالكوليرا في جميع أنحاء اليمن.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن في تصريحات صحفية سابقة "نحن نشهد عودة نشاط وباء الكوليرا.. والسبب هو الحرب الدائرة منذ عامين، وأثرها الكبير على البنية الأساسية، والتيار الكهربائي، ومحطات ضخ المياه".



