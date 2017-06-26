المشاهير المتعاطفون والشامتون في القبض على أصالة

وكانت أول المتعاطفين مع أصالة هي الفنانة والمطربة التونسية لطيفة.

وكتبت لطيفة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حبيبتي أصاله.. كلنا بنحبك وأنت أقوى وأكبر من كل المحن، وإن شاء الله تعدي هالمشكلة على خير ومستنينك ترجعي لبيتك وعيلتك وجمهورك".

وذلك قبل وقت قليل من إطلاق سراح أصالة بضمان محل إقامتها في لبنان، على أن تعاود الخضوع لتحليل المواد المخدرة مرة أخرى.

حبيبتي #اصاله.. كلنا بنحبك وانتي أقوى وأكبر من كل المِحن، وإن شاء الله تعدي هالمشكلة على خير ومستنينك ترجعي لبيتك وعيلتك وجمهورك #Asala pic.twitter.com/tsiVYVmGFD — Latifa Al-Tunisia (@latisol) June 25, 2017

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المذيعة السورية مها الخطيب كتبت على "تويتر" أيضاً: "سلامتك أصالة نحن نثق بك".

سلامتك #أصالة نحن نثق بك…

أمن مطار #بيروت يلفق تهمة حيازة مخدرات للفنانة القديرة أصالة — مها الخطيب (@mahakh9) June 25, 2017

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ومن جانبها قالت الممثلة والمذيعة اللبنانية ندى فاضل على "تويتر": "وإن صح الخبر أعتقد حد حط لها المخدرات عمداً".

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وعلى الجانب الآخر عبر بعض المشاهير عن غضبهم من أصالة.

الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية صاحبة مجلة "الجرس" كتبت على "تويتر" تقول: "أصاله الله يسامحها وإن شاء الله بتطلع من السجن وبيكون هيدا درس لتوقف الكوكنة".

#اصاله الله يسامحها وانشاء الله بتطلع من السجن وبيكون هيدا درس لتوقف الكوكنة — نضال الأحمدية (@NidalAlAhmadieh) June 25, 2017

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وأكدت الصحفية اللبنانية رحاب ضاهر أنه تم إطلاق سراح المطربة السورية أصالة نصري بعد القبض عليها في مطار بيروت بتهمة حيازة مخدرات.

وكتبت رحاب على صفحتها الشخصية على "فيسبوك": "القاضي كلود كرم أطلق سراح آصالة بموجب سند إقامة على أن تخضع مجددا بعد فترة لفحص تعاطي المخدرات".

كانت صحيفة "النهار" اللبنانية أكدت القبض على المطربة السورية أصالة نصري في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وحسب "النهار" كشف مصدر أمني توقيف الفنانة السورية أصالة نصري في مطار رفيق الحريري الدولي أثناء توجهها إلى القاهرة، بعد العثور على كوكايين في حوزتها، وضعتهما في علبة الماكياج. وأضاف المصدر أيضاً أن حجم الكمية يرجح أنها مخصصة للتعاطي.