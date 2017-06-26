البحرين ترد على استعانة قطر بقوى عسكرية أجنبية

تخطئ بعض القوى الإقليمية إن ظنت بأن تدخلها سيحل المسألة ، فمن مصلحة تلك القوى ان تحترم النظام الإقليمي القائم و الكفيل بحل اي مسألة طارئة— خالد بن أحمد (@khalidalkhalifa) June 25, 2017
وأشار الوزير إلى أن سياسات قطر في «الانفراد بالتحالف مع دول من خارج النظام الإقليمي وأحزاب إرهابية كالإخوان وغيرهم» تضرب في أساسات الالتزام في مجلس التعاون.
الانفراد بالتحالف مع دول خارج النظام الإقليمي و احزاب ارهابية كالإخوان المسلمون و غيرهم تضرب في اساسات الالتزام مع الاشقاء في مجلس التعاون— خالد بن أحمد (@khalidalkhalifa) June 25, 2017
وأكد أل خليفة على أن «أساس الخلاف مع قطر هو سياسي وأمني و لم يكن عسكري قط.. وإحضار الجيوش الأجنبية وآلياتها المدرعة هو التصعيد العسكري الذي تتحمله قطر».
أساس الخلاف مع قطر هو سياسي و أمني و لم يكن عسكري قط.. احضار الجيوش الأجنبية و آلياتها المدرعة هو التصعيد العسكري الذي تتحمله قطر— خالد بن أحمد (@khalidalkhalifa) June 25, 2017
وقال الوزير «هناك تضارب في سياسة قطر، فأما الالتزام بالنظام الإقليمي ومعاهداته الدفاعية المشتركة والثنائية مع الحليف الدولي الكبير أو التدخل الإقليمي».
هناك تضارب في سياسة قطر، فأما الالتزام بالنظام الإقليمي و معاهداته الدفاعية المشتركة و الثنائية مع الحليف الدولي الكبير او التدخل الإقليمي— خالد بن أحمد (@khalidalkhalifa) June 25, 2017
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