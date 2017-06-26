البحرين ترد على استعانة قطر بقوى عسكرية أجنبية

وكتب أل خليفة على حسابه الرسمي على «تويتر»: «تخطئ بعض القوى الإقليمية إن ظنت بأن تدخلها سيحل المسألة، فمن مصلحة تلك القوى أن تحترم النظام الإقليمي القائم والكفيل بحل أي مسألة طارئة».

تخطئ بعض القوى الإقليمية إن ظنت بأن تدخلها سيحل المسألة ، فمن مصلحة تلك القوى ان تحترم النظام الإقليمي القائم و الكفيل بحل اي مسألة طارئة — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) June 25, 2017

​وأشار الوزير إلى أن سياسات قطر في «الانفراد بالتحالف مع دول من خارج النظام الإقليمي وأحزاب إرهابية كالإخوان وغيرهم» تضرب في أساسات الالتزام في مجلس التعاون.

الانفراد بالتحالف مع دول خارج النظام الإقليمي و احزاب ارهابية كالإخوان المسلمون و غيرهم تضرب في اساسات الالتزام مع الاشقاء في مجلس التعاون — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) June 25, 2017

​وأكد أل خليفة على أن «أساس الخلاف مع قطر هو سياسي وأمني و لم يكن عسكري قط.. وإحضار الجيوش الأجنبية وآلياتها المدرعة هو التصعيد العسكري الذي تتحمله قطر».

أساس الخلاف مع قطر هو سياسي و أمني و لم يكن عسكري قط.. احضار الجيوش الأجنبية و آلياتها المدرعة هو التصعيد العسكري الذي تتحمله قطر — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) June 25, 2017

​وقال الوزير «هناك تضارب في سياسة قطر، فأما الالتزام بالنظام الإقليمي ومعاهداته الدفاعية المشتركة والثنائية مع الحليف الدولي الكبير أو التدخل الإقليمي».