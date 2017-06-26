"السعودية" ترد على صورة طائرة تحمل شعارها في مطار إسرائيلي

وقالت الخطوط الجوية السعودية إن الطائرة التي هبطت في مطار "بن غوريون" بإسرائيل وتحمل شعارها هي صورة مركبة لا تمت للواقع من قريب أو بعيد، مؤكدة أنها مملوكة لشركة "هاي فلاي" البرتغالية ومقرها لشبونة، ومرتبطة بعقد مع الخطوط السعودية للنقل الجوي لتوفير الطائرات مع أطقم قيادتها، ويتم تأجيرها عند الحاجة، وذلك وفقاً لجريدة "الرياض".

وأكد المتحدث الرسمي للخطوط السعودية، عبدالرحمن الطيب في بيان صحفي، "أن هناك جهات ومعرفات في مواقع التواصل ما فتئت بالقيام، وعبر أعداد كبيرة من الحسابات مجهولة المصدر والهوية، بنشر الأكاذيب وترويج الشائعات وإعادة تدوير وتضخيم الوقائع بقصد الإساءة للخطوط السعودية كرمز وطني سعودي، حيث يقوم البعض بتلقف تلك التغريدات وإعادة نشرها دون أدنى قدر من التقصي، مما يوقع المشاركين تحت طائلة المسؤولية".

وأشار المتحدث السعودي في بيانه "إلى أن الطائرة المعنية كانت خارج الخدمة وتحت إدارة الشركة المالكة حين غادرت المملكة متجهة إلى بروكسل ببلجيكا لإجراء عملية صيانة مجدولة من قبل الشركة، قبل أن تتناقل مواقع التواصل صورتها لحظة وصولها مطار "بن غوريون". وأكد أنه "فور تثبتها من الأمر بادرت بإشعار الشركة البرتغالية بإلغاء العقد الموقع بينهما واتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

طائرة سعودية تنزل في مطار إسرائيل



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