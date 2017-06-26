سقوط قذائف للمرة الثالثة على الجزء الخاضع لسيطرة إسرائيل من هضبة الجولان

ونقلت وسائل إعلام عن سكان في مرتفعات الجولان قولهم إنهم سمعوا أصوات قذائف هاون سقطت في المنطقة للمرة الثالثة خلال 3 أيام، حسبما ذكر موقع "i24news".

© AP Photo/ Str/HO الجيش الإسرائيلي ينفي شن غارات على سوريا

من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن عدة رصاصات رشاش أصابت قاعدة القوات الدولية في منطقة زيفانيت في محاذاة الجدار الأمني شمال هضبة الجولان.

ونفى أدرعي أن يكون الطيران الإسرائيلي قد شن أي غارات على الأراضي السورية، اليوم الاثنين، وقال إن الأنباء عن هذه الغارة كاذبة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال، أمس الأحد، إن بلاده ستواصل الرد على أي مقذوفات تهبط في إسرائيل.