أمير قطر يقبل رأس القرضاوي خلال عيد الفطر (فيديو)

© REUTERS/ KEVIN LAMARQUE الخارجية الأمريكية: قطر بدأت دراسة طلبات قدمتها البحرين ومصر والسعودية والإمارات

ونشر رئيس تحرير صحيفة "العرب" القطرية، عبدالله العذبة المري، تغريدة شملت مقطع فيديو لأمير قطر، وهو يقبل رأس القرضاوي، وأرفقها بالتعليق "الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر يستقبل فضيلة العلامة يوسف القرضاوي بمناسبة عيد الفطر ويقبل رأسه تقديراً للعلم ولأحد أهم علماء الأمة يا إخوان".

الجدير بالذكر، أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر وضعت 59 فرداً، بينهم القرضاوي، و12 كيانا مرتبطين بقطر، على "قائمة الإرهاب"، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة، إثر اتهامها بدعم وتمويل الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر بشدة.

كما أصدرت الدول الأربع قائمة مطالب، كان ضمنها أن تقطع قطر جميع علاقاتها مع "المنظمات الإرهابية والإيديولوجية"، وذكرت تحديداً جماعة "الإخوان المسلمين"، بالإضافة أيضاً إلى تسليم "الشخصيات الإرهابية" والهاربين والأفراد المطلوبين من السعودية والإمارات ومصر والبحرين إلى بلدانهم الأصلية، وتجميد أصولهم وتقديم أي معلومات مطلوبة حول إقامتهم وتحركاتهم وأموالهم.

الشيخ تميم بن حمد أمير دولة #قطر يستقبل فضيلة العلامة يوسف القرضاوي بمناسبة #عيد_الفطر ويقبل رأسه تقديرا للعلم ولأحد أهم علماء الأمة ياإخوان.الشيخ تميم بن حمد أمير دولة #قطر يستقبل فضيلة العلامة يوسف القرضاوي بمناسبة #عيد_الفطر ويقبل رأسه تقديرا للعلم ولأحد أهم علماء الأمة ياإخوان pic.twitter.com/5mM8eY4pRm — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) June 26, 2017 ​



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