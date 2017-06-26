القوات العراقية تعلن تحرير حي الفاروق في مدينة الموصل القديمة

© REUTERS/ ERIK DE CASTRO القوات العراقية تصد موجة هجمات كبيرة شنها "داعش" خارج الموصل القديمة

وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان، إن "قطعات مكافحة الإرهاب حررت حي الفاروق الأولى في المدينة القديمة بالساحل الأيمن ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه بعد تكبيد العدو خسائر كبيرة"، وفقاً لموقع "السومرية نيوز".

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت، أمس الأحد، أن المدينة القديمة في الموصل لم يتبقَ منها سوى نسبة أقل من 1 بالمئة، مشيرة إلى قرب تحريرها بالكامل، فيما أكدت أنها تولي أهمية لعملية إخلاء المدنيين وفتح ممرات آمنة لهم.