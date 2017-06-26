الجيش السوري يستعيد السيطرة على منطقة الضليعيات شرقي دمشق

© AFP 2017/ SANA الجيش السوري يحذر إسرائيل

وأفاد المصدر لوكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع الحلفاء واصلت عملياتها الناجحة في عمق البادية من المحطة الثالثة لضخ النفط باتجاه المحطة الثانية، واستعادت السيطرة على منطقة الضليعيات على مشارف منطقة حميمة الواقعة على الحدود الإدارية بين محافظتي حمص ودير الزور".

وأشار المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن "القضاء على أعداد كبيرة من أفراد تنظيم "داعش الإرهابي" وتدمير أسلحتهم وعتادهم"، مبيناً أن وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري قامت بإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم الإرهابي في المنطقة.