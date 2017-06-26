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04:47 27 يونيو/ حزيران 2017
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    أحد متاجر الدوحة

    مبيعات المواد الغذائية في قطر خلال أسبوعين تفوق الـ5 أشهر الماضية

    © AP Photo/ Doha News
    العالم العربي
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    منذ بدأت الأزمة السياسية والدبلوماسية مع قطر، أخذ الأزمة الاقتصادية – مع الدولة المصنفة عالمياً باعتبارها من الأغنياء- تشتد، حيث تعرض الاقتصاد القطري إلى الانكماش تدريجياً، وبدا ذلك واضحاً منذ الإعلان عن إغلاق مصنع الهيليوم، وانحسار السيولة لدى البنوك، خصوصاً الدولار والعملات الدولية الرئيسية.

    وحسب صحف الخليج، وأبرزها "البيان"، الراصدة للوضع الاقتصادي، فإن خبراء يرون أن الاقتصاد القطري يحاول تجنب هذه الانتكاسات الاقتصادية، رغم فقده للظهير الخليجي الفاعل والقريب، بمحاولته إيجاد حلول وبدائل، ستكون عواقبها وخيمة على قطر مستقبلياً، وستؤدي إلى انكماش الاقتصاد القطري على المدى البعيد إذا لم تغير الدوحة سياساتها، والعمل على حل الأزمة مع الدول العربية.

    ويرى أحد الخبراء الاقتصاديين، الذي تحدث للصحيفة، أن الاقتصاد القطري تعرض للانكماش منذ الأيام الأولى للمقاطعة العربية، من خلال نقص في البضائع وحالة الهلع على المواد الغذائية في المحلات التجارية، وما تم بيعه بعد المقاطعة هو إجمالي ما تم بيعه خلال خمسة أشهر ماضية من المحلات والمراكز التجارية.

    ترامب
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
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    ويوضح أن نقص السلع سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها، ونتيجة ذلك سيكون هناك انكماش في الاقتصاد ونقص في السيولة، لكنه أشار إلى أنه من الممكن أن تكون هناك حلول سريعة كما جرى خلال الأيام الماضية بتوفير خط جوي تركي إيراني قطري، وبالتالي سيكون الاعتماد على تركيا وإيران من ناحية أخرى لجلب السلع، وهذا بالتحديد سيكلف الخزينة القطرية مبالغ أكبر، وسيؤدي لارتفاع أسعار السلع، نتيجة ارتفاع تكلفة النقل من هذه الدول إلى قطر.

    وأكد الخبير الاقتصادي إلى أن المقاطعة العربية سيكون لها آثار سلبية، ستتلخص في نقص السيولة وانخفاض في البورصة كما حدث في الأيام الأولى للمقاطعة، وسيكون هناك انخفاض في السلع وارتفاع في أسعارها.

    وحسب خبراء، فإن الانكماش مرتبط بعدة عوامل بشكل مباشر، لكنه غير مرتبط بالأداء الاقتصادي ككل، لكن هذه الأزمات بالعادة لها انعكاسات آنية كإغلاق مصانع وشح في السيولة، وذلك يكون نتيجة صدمة أو عقوبة أو مقاطعة، ولكن ستحاول قطر الأن الحفاظ على اقتصادها من الانكماش.

    وأفاد بأن التخوفات زادت لدى الوافدين الذين يشكلون نسبة كبيرة في قطر وتحويل العملة المحلية القطرية وإخراجها إلى بلدانهم، مما أحدث نوعاً من الإرباك في سوق تحويل العملات والصرف.

    وقال المحلل المالي والخبير الاقتصادي أمين أبو عيشة، إن أكثر عامل تأثر من المقاطعة هي الخطوط الجوية القطرية والتي تمتلك 200 طائرة وتسير رحلات لأكثر من 150 دولة، وهي خط الدفاع الأول والأخير، وبالتأكيد أي مقاطعة لها تأثيرات سلبية. وأضاف "اقتصاد قطر سيتأثر سنوياً بعشرة مليارات دولار، وهناك خسائر مباشرة وغير مباشرة لأن هناك العديد من الدول في طور المقاطعة مع الخطوط الجوية القطرية".

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