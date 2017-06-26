خبير عسكري سوري يكشف السبب الحقيقي وراء قصف إسرائيل للجولان

© AP Photo/ Ariel Schalit سقوط قذائف للمرة الثالثة على الجزء الخاضع لسيطرة إسرائيل من هضبة الجولان

وأوضح سليمان، أن هناك رسائل إسرائيلية بهذه الضربات، وهي "أننا لن نترك الجماعات الإرهابية، سندافع عنها حتى النهاية"، وأن هناك "ارتباط مصيري بينهما، للحصول على منطقة عازلة، في منطقة الجولان مثل منطقة "أنطوان لحد" في جنوب لبنان، لكن في جنوب لبنان خسر وهرب الخونة، وأيضا سيتكرر الموقف في سوريا".

وأوضح الخبير العسكري لبرنامج "ملفات ساخنة" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أن "كل ما حدث في سوريا هو لمصلحة إسرائيل، والخطوات التكتيكية الصغيرة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية العامة، لتدمير سوريا وإضعاف كل القوى التي تقف إلى جانبها".

ونوه سليمان إلى أن "إسرائيل تعلم جيدا أماكن انطلاق القذائف نحوها، والتي لا تصيب شيئا، وبتحريك منهم، حتى تجد ذريعة لضرب قوات الجيش العربي السوري، وهذا الأمر تم رصده أكثر من مرة".

وأضاف أن "الجانب الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار وخرق اتفاقية فصل القوات وطرد عناصر الأمم المتحدة التي كانت متواجدة بين الجانبين، من أجل أن تكون حرة في الحركة مع مجموعاتها الإرهابية"، وتابع "نلاحظ كيف تسير القوافل الإسرائيلية بالخطوط الموازية تنقل المسلحين داخل الأراضي الإسرائيلية في الشمال والجنوب".

وأكد سليمان أن روسيا تعرف حقيقة الأوضاع في سوريا وتتحدث عنها، "وحاولت جاهدة إشراك الجانب الأمريكي في عمل أي تسوية في سوريا، لكن الجانب الأمريكي كان يُفشل كل المحاولات".