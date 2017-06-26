خبير: الخيار العسكري في قطر ممكن

وكان وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، قد هدد اليوم الإثنين قطر "بالتدخل الخارجي الطارئ" في حال عدم رغبة الدوحة في الالتزام بالاتفاقيات مع دول المنطقة.

© AP Photo/ Hassan Ammar البحرين ترد على استعانة قطر بقوى عسكرية أجنبية

وقالت الخبيرة إن تصريح وزير الخارجية البحريني جاء بعد أن رفضت قطر تنفيذ مطالب دول الخليج، وأشارت الخبيرة إلى أنه على رغم الوساطة الناجحة للكويت، الوضع يستمر في التدهور. وأضافت الخبيرة أنه ليس من الممكن استثناء السيناريو العسكري لتطور الأوضاع. مع ذلك، ترى سوبونينا أن هناك فرص لتفادي السيناريو الأسو بفضل الوسطاء الذين يستطيعون التأثير على الوضع نحو الحوار. وحذرت الخبيرة أن عواقب التهديدات قد تكون خطيرة جدا.

ووفق الخبيرة، بإمكان الأمريكيين وقف هذا السناريو ولكنهم في الوقت الحالي، يشجعون مشاركي الأزمة بدلا من المساعدة في تسوية الأزمة.

"كما لا يمكن أن ننسى أن تركيا تقوم بحماية قطر بشكل عسكري وسياسي الأمر الذي يثير قلق البحرين والسعودية".