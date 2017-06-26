إعلان الانتصار على "داعش" بات قريبا

© AFP 2017/ BEN STANSALL العبادي: تحرير الموصل في غضون أيام قليلة

بغداد — سبوتنيك. وقال العبادي خلال خلال كلمة له أثناء جولته التفقدية في عدد من المؤسسات الخيرية والإنسانية المعنية بالرعاية الأسرية والاجتماعية في مدينة الكاظمية: "إن قواتنا البطلة تقاتل وتحقق انتصارات جديدة حتى خلال أيام العيد…الوقت أصبح قريباً جداً لإعلان النصر النهائي على عصابات داعش الإرهابية".

وأكد رئيس الوزراء أن إرهابيي "داعش" يحاولون "إلحاق دمار كبير وارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين في آخر بقعة محاصرين فيها بالموصل" مشيراً إلى أن "العالم يشهد لقواتنا بالتعامل الإنساني المتميز، مؤكداً أننا نسعى لتحرير الإنسان قبل الأرض".

وتواصل القوات العراقية العملية لتحرير الموصل، حيث أعلن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي في 19 شباط/ فبراير الماضي، "انطلاق عملية تحرير الساحل الأيمن من مدينة الموصل "الجزء الغربي"، بعد أن تمكنت، مع نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي من تحرير الجانب الأيسر من قبضة مسلحي تنظيم "داعش".