غارة إسرائيلية على أهداف لحركة حماس بقطاع غزة

وقالت وزارة الداخلية في غزة أن إسرائيل استهدفت بالصواريخ والمدفعية عدداً من الأماكن في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، خلفت أضراراً مادية.

وبحسب مصادر محلية، فإن الغارات الإسرائيلية استهدفت عدد من الموقع التابعة لكتائب القسام الجناج العسكري لحركة حماس بمدينة غزة، ولم يشر إلى وقوع إصابات حتى الأن.

بينما نشر عدد من وسائل الإعلام المحلية صورا للأضرار المادية التي تعرضت لها منازل المواطنين بغزة جراء الغارات الإسرائيلية.