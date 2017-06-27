غارة إسرائيلية على أهداف لحركة حماس بقطاع غزة

وقالت وزارة الداخلية في غزة أن إسرائيل استهدفت بالصواريخ والمدفعية عدداً من الأماكن في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، خلفت أضراراً مادية.
وبحسب مصادر محلية، فإن الغارات الإسرائيلية استهدفت عدد من الموقع التابعة لكتائب القسام الجناج العسكري لحركة حماس بمدينة غزة، ولم يشر إلى وقوع إصابات حتى الأن.
#صور للأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين جراء غارات الاحتلال على أحد الأهداف غرب غزة.#قناة_القدس pic.twitter.com/4qhsYaVIlo— Quds TV — قناة القدس (@QdsTvSat) June 26, 2017
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