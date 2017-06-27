حماس: الزعم بإطلاق صواريخ من غزة لعبة إسرائيلية خطيرة

© Sputnik. Hisham Mohammed غارة إسرائيلية على أهداف لحركة حماس بقطاع غزة وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في بيان، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن «الزعم بإطلاق صاروخ من غزة وإصدار بيان باسم داعش لتبرير ما جرى من تصعيد واستهداف لمواقع المقاومة ولعبة إسرائيلية خطيرة ومكشوفة، نحذر من التمادي فيها والاستمرار في هذا التصعيد الخطير والقصف أو المساس بأي من أبناء شعبنا».





وأضاف: «على الإحتلال الإسرائيلي أن يتحمل كل تبعات حماقاته وسياساته غير المحسوبة العواقب».





وجاء بيان حماس بعدما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة مواقع تابعة للتنظيمات الفلسطينية في مناطق متفرقة من قطاع غزة في الساعات الأولى بعد منتصف الليل.