"أنصار الله" يستهدفون سفينة سعودية قبالة السواحل اليمنية

© AFP 2017/ هجوم بصاروخ على سفينة إماراتية قبالة السواحل اليمنية

وأفاد مصدر عسكري أن عملية استهداف سفينة الإنزال العسكرية التابعة للسعودية، تم باستخدام سلاح مناسب، مؤكداً تحقيق إصابة دقيقة في السفينة الحربية المستهدفة والتي كانت تقوم بأعمال عدائية داخل المياه الإقليمية اليمنية، وذلك وفقا لموقع قناة "المسيرة".

وكانت القوات التابعة لجماعة أنصار الله استهدفت، في 14 يونيو/حزيران الحالي، سفينة حربية إماراتية في سواحل المخا تابعة لقوات التحالف قبالة السواحل الغربية اليمنية.