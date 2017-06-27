الجيش الإسرائيلي يعلن مناطق في الجولان "عسكرية مغلقة "

© AP Photo/ Ariel Schalit سقوط قذائف للمرة الثالثة على الجزء الخاضع لسيطرة إسرائيل من هضبة الجولان

القدس-سبوتنيك. وأعلنت قيادة أركان الجيش الإسرائيلي منطقة القنيطرة ومحيطها القريب من خط وقف إطلاق النار في شمال هضبة الجولان "مناطق عسكرية مغلقة " يحظر دخولها على المزارعين أصحاب الأراضي والمدنيين حتى إشعار آخر.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن هذا الإجراء وقائي، وقد اتخذ في أعقاب المعارك المحتدمة منذ ثلاثة أيام بين الجيش السوري وقوات المعارضة المسلحة في ريف القنيطرة ومحيطها.

وشهدت منطقة شمال هضبة الجولان، في الأيام الثلاثة الماضية، سقوط عدة قذائف صاروخية في مناطق مفتوحة داخل الحدود الإسرائيلية دون وقوع إصابات، رد على أثرها سلاح الجو الإسرائيلي بقصف عدة أهداف تابعة للجيش السوري في ريف القنيطرة.

وقام الجيش الإسرائيلي بتقديم شكاوى لقوات حفظ السلام "الأوندوف" المتواجدة على خط وقف إطلاق النار بين الحدود السورية والإسرائيلية بهذا الخصوص.