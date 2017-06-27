وفاة وزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس

ونعى فراس طلاس، نجل وزير الدفاع ورجل الأعمال السوري، والده عبر صفحته الشخصية في "فيس بوك"، قبل قليل، وكتب "لله ما أعطى ولله ما أخذ، أنعي إليكم وفاة والدي العماد مصطفى طلاس اليوم صباحاً في باريس، بعيدًا عن بلده التي أحب".

وكان العماد مصطفى طلاس نفى، منذ أيام، خبر وفاته في إحدى المستشفيات الفرنسية، وأشار إلى أنه يتلقى العلاج في المستشفى.