الجيش المصري يعلن إحباط محاولة اختراق للحدود الغربية وتدمير 12 سيارة محملة بالأسلحة

© AFP 2017/ Mohamed El-Sherbeny الجيش المصري يعلن مقتل عدد من الإرهابيين وسط سيناء

القاهرة — سبوتنيك. وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، إن "القوات الجوية نجحت في إحباط محاولة لاختراق الحدود الغربية".

وأضاف الرفاعي في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، أن "القوات الجوية دمرت 12 سيارة محملة بالأسلحة، والذخائر، والمواد المهربة عبر الحدود، بعد رصدها وتتبعها".