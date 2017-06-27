التحالف الدولي ينفذ ضربات جوية على بلدة الميادين السورية

© AFP 2017/ Robin van Lonkhuijsen / ANP مقتل نحو 500 مدني في غارات التحالف الدولي في سوريا خلال شهر

وأوضح التحالف أن الضربات تم التخطيط لها بدقة شديدة للحد من مخاطر إلحاق الضرر بغير المقاتلين.

وزعم مكتب الشؤون العامة للتحالف أن هذه الضربات تحد من قدرة التنظيم الإرهابي على شن هجمات ضد قوات التحالف والقوات المدعومة منها.

وكانت مصادر محلية سورية قد أفادت، في وقت سابق، بوقوع عشرات القتلى، إثر غارة جوية كان يعتقد أنها لطيران التحالف الدولي.