الجيش السوري يوجه أكبر ضربة لتنظيم "داعش"

وأكد الأسد، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 27 يونيو/ حزيران، أن الجيش سيطر اليوم على أخطر عقدة طرق استراتيجية "لداعش"، التي تربط ريف حلب وريف حماه وريف الرقة وبالتحديد "إثريا — خناصر"، "سلمية — الرقة".

وأضاف الأسد، أن تلك الحلقة المفصلية أصبحت اليوم تحت حماية القوات السورية في أكبر ضربة لتنظيم "داعش" الإرهابي منذ تحرير تدمر وريف حلب.

ويعد طريق خناصر — إثريا الشريان الرئيس لمدينة حلب وطريق الإمداد البري الوحيد للجيش السوري بحلب، لذلك يحاول مسلحو "داعش" بشكل مستمر قطعه وإشغال الجيش بمعارك فرعية تعيق تقدمه بريف حلب الشرقي، بعد أن تمكنت وحداته، خلال الفترة الماضية، من تحرير 22 بلدة وقرية بالمنطقة في عمليات أسفرت أيضاً عن قتل 1200 من مسلحي التنظيم الإرهابي بينهم القائد العسكري في ريف حلب إلى جانب تدمير عدة آليات.



