بالفيديو...الرئيس السوري يزور قاعدة حميميم العسكرية

© AFP 2017/ MIGUEL MEDINA بالفيديو...الرئيس بشار الأسد وأسرته في الشارع

وتفقد الأسد خلال جولته داخل قاعدة حميميم، برفقة الجنرال فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان الروسية، عدداً من حاملات الجنود والطائرات الروسية، برفقة القادة العسكريين الروس في القاعدة، بحسب بيان للرئاسة السورية.

ونشرت الرئاسة السورية فيديو لزيارة الرئيس الأسد، وهو يصعد إلى قيادة مقاتلة روسية من طراز "سوخوي"، مؤكدة أنه أطلع على المعدات العسكرية الحديثة التي تضمها القاعدة العسكرية.