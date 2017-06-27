مصر ستدفع 3 آلاف دولار عن كل رحلة طيران عارض (شارتر) إلى شرم الشيخ

© Sputnik. Egyptian presidency رئيسة مجلس الاتحاد الروسي تتوقع عودة الطيران إلى مصر هذا الشهر

وأكد وزير السياحة المصري خلال اجتماع مع مستثمري جنوب سيناء أن خطط استئناف دعم الرحلات إلى شرم الشيخ بحد أقصى 3 آلاف دولار لكل رحلة سيبدأ من الموسم الشتوي القادم. ووفقا لوزارة السياحة المصرية فإن هذا المبلغ يغطي حوالي 60% من المصاريف التي تتحملها الشركات الأجنبية في إعداد البرامج السياحية، حسبما أفادت الرابطة.

كما أعطى الوزير المصري توجيهاته لرئيس هيئة تنشيط السياحة بتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لتنفيذ حملة للترويج والتسويق لمدينة شرم الشيخ.

بدوره قال رئيس لجنة تنمية السياحة هشام الدميري لوسائل إعلام مصرية إن سبب مساعدات الدولة هي الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع السياحة نظرا لعدم وجود سائحين روس وبريطانيين منذ نهاية عام 2015.