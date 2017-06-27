القوات العراقية تحرر حي المشاهدة بالمدينة القديمة في الموصل

بغداد — سبوتنيك. صرحت قيادة عمليات "قادمون يا نينوى"، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، "أن وحدات الفرقة السادس عشرة مشاة تمكنت من تحرير حي المشاهدة في المدينة القديمة بالساحل الأيمن من الموصل".